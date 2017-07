Ourthe maakt weer slachtoffers: Antwerpse scouts ziek na zwempartij

Het Ourthewater blijft jeugdbewegingen en lokale overheden zorgen baren. Gisteren werd opnieuw een Antwerps jeugdkamp stopgezet. Een 25-tal jonge meisjes was ziek geworden.

De Jonggidsen (11 tot 15 jaar) van Scouts 9 en 10 Sint-Lievens Sint-Andries uit hartje Antwerpen waren sinds een week op kamp in Ottré, vlak bij Vielsalm. “Ze hadden gezwommen in een zijrivier van de Ourthe”, zegt groepsleider Thomas Bohner. Eerst werd één lid ziek. “Al snel waren het er vijf en zondag (gisteren, red.) was heel de groep ziek.” De klachten waren dezelfde als bij eerdere vroegtijdig afgebroken kampen: diarree en braken.

Na onderzoek in een plaatselijk ziekenhuis bleken acht leden er erg aan toe. “Ze zijn allemaal terug thuis nu. Een deel van de leiding is ter plaatse het terrein nog aan het opruimen.” Of de tweede week van het meisjeskamp nog ingehaald zal worden, is voorlopig koffiedik kijken. “Er zijn nog geen plannen, maar ik denk dat het toewijzen van de totemnamen zeker nog zal doorgaan”, aldus de groepsleider.

Van de scoutsgroep is ook een tak jongens op kamp in de buurt van de Ourthe. “Zij zijn vrijdag nog gaan zwemmen. Voorlopig is er nog niemand ziek, maar het is afwachten”, zegt Thomas Bohner.

De koepels van de verschillende Vlaamse jeugdbewegingen volgen de situatie aan de Ourthe op de voet. Het lage waterpeil na de lange droogte zou volgens lokale burgemeesters en de Luxemburgse gouverneur een hoger gevaar op infecties inhouden. Door de mindere stroming zouden virussen of bacteriën er beter kunnen gedijen.

Wateronderzoek

“Ik verwacht maandag (vandaag, red.) de resultaten van het wateronderzoek door de civiele bescherming”, zegt Brecht Goerlandt van jeugdbeweging KSA. “Afhankelijk van die resultaten gaan we kijken wat we moeten doen. We weten perfect welke KSA-groepen er in de buurt van de Ourthe op kamp zitten of er nog op kamp gaan deze vakantie.” Scouts en Gidsen Vlaanderen raadt in een bericht op zijn website alvast iedereen af in contact te komen met het Ourthewater.