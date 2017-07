Brussel -

De Mexicaanse Ana Sofia Sanchez (WTA 616) heeft zondag in Ganshoren het ITF-toernooi van Brussel (gravel/15.000 dollar) op haar naam geschreven. Na twee uur en vier minuten was de 23-jarige Sanchez, het vierde reekshoofd, in drie sets te sterk voor de 18-jarige Zweedse Mirjam Bjorklund (WTA 944).