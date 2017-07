Jonge scout (15) overlijdt na zwempartij: “Sebastiaan kwam mee uit het water, maar plots was hij weg”

We waren allemaal uit het water gekomen en Sebastiaan stond naast ons. Maar plots was hij weg”, zo vertelden de vrienden van de jonge Vlaamse scout Sebastiaan Vandommele (15), die zaterdag vermist raakte aan het meer van Bütgenbach. Zondagmiddag werd zijn lichaam gevonden, op amper20 meter van de plek waar hij het laatst was gaan zwemmen.