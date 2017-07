Sofie Goos grijpt net naast winst in Challenge Rome triatlon

Sofie Goos is zondag na 1,753 km zwemmen, 75,3 km fietsen en 17,53 km lopen als tweede geëindigd in de eerste editie van de Challenge 753 in Rome. De Antwerpse finishte in 3u24:29, een dikke vier minuten na de Britse winnares Laura Siddall (3u20:11).

Goos, op 11 juni winnares van een volledige triatlon in Venetië, begon aan het loopgedeelte in derde positie. Ze slaagde er nog in een plaatsje te winnen en finishte als tweede voor de Hongaarse Erika Cszomor (3u27:04).

“Opnieuw een podium in mijn comebackjaar”, postte Goos op haar Facebookpagina. De Antwerpse werd een jaar geleden met een mes in haar nier gestoken op training.

Bij de mannen was de zege voor de Zwitser Sven Riederer (2u55:05), voor de Italiaan Giulio Molinari (2u56:12) en de Nieuw-Zeelander Dylan McNeice (2u58:16).