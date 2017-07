Twee keer aangereden door zelfde auto: “Dokters hebben haar beide onderbenen moeten amputeren”

Westerlo -

Twee keer reed een dronken bestuurster dezelfde auto aan in Oevel (Westerlo). De eerste keer enkel met blikschade, en toen pleegde ze vluchtmisdrijf. Maar een halfuur later keerde ze terug en botste ze opnieuw op de wagen, deze keer met veel ernstigere gevolgen. “Mijn vrouw was net de gevarendriehoek uit de koffer aan het halen toen ze werd aangereden. De dokters hebben haar beide onderbenen moeten amputeren”, zegt Ludwig Hufkens uit Eindhout aangeslagen.