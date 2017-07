Turnhout - Niemand is meer ervaren in het Verklappen dan An Nelissen. Maar volgend seizoen hangt de blonde comédienne haar solomicrofoon aan de haak. Al stopt Nelissen niet zonder eerst nog één keer haar Turnhoutse publiek te groeten. Turnhout zien en vertellen.

An Nelissen is terug van twee weken weggeweest. De comédienne voelt zich tijdens de zomer graag een godin in Frankrijk. “Mijn man Peter (Perceval, red.) en ik verbleven eerst een week in de Dordogne en ...