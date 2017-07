Fandag Beerschot Wilrijk: “We moeten trotser zijn op ons stadion zijn”

Wilrijk / Kiel - De parking naast het Olympisch Stadion liep zondag weer goed vol ter gelegenheid van de jaarlijkse fandag van KFCO Beerschot Wilrijk. Het hoogtepunt: de officiële voorstelling van de spelers en de technische staf.

De aanwezigen konden kiezen uit een ruim aanbod. Kermisattracties, kraampjes en standen van de verschillende supportersclubs, eet- en drankkraampjes, Proximus met een speciaal kleurboek over Beerschot Wilrijk, de stand waar kon aangeschoven worden voor handtekeningen en eventueel een foto met de spelers en het grote podium waarop naast optredens van Baco d’Or, Eugene en dj Hilto ook de spelers en de technische staf werden voorgesteld.

Eerste provinciale

“Sinds de grote fandag onmiddellijk na het faillissement onder Vanoppen startte, miste ik geen enkele van de volgende edities”, aldus supporter Frans De Decker. “Ik geniet van de familiale sfeer die hier sindsdien hangt. Wij supporters beseffen vaak te weinig over wat een ongelooflijk gezellig stadion we beschikken. Ik ben ook blij dat Antwerp Joren Dom heeft weggestuurd. Die kon me zaterdag tegen AA Gent echt bekoren.” Ook Maria De Maeyer en Raymond Thys maakten de verplaatsing naar het Kiel. “Al sinds mijn tiende kom ik naar Beerschot kijken”, zegt Maria. “We komen vandaag gewoon een beetje rondkijken, luisteren en genieten. Het plezantste was het seizoen in eerste provinciale. Toen kwamen we echt dicht bij de spelers. Nu nog, maar je voelt dat het stilaan weer serieuzer wordt.”

“Ik zie liever een goede match zoals gisteren waarbij we verliezen, dan een slechte match waarbij we winnen”, zegt Raymond.

Pierre Herremans heeft goede hoop voor de toekomst. “De beleving van de spelers vond ik gisteren geweldig tegen AA Gent. Het wordt een moeilijk seizoen, maar ik ga ervan genieten. Hopelijk wachten ze niet om een spits aan te trekken tot de winterstop. Jan Van den Bergh is mijn favoriete speler.”

Persverantwoordelijke Danny Geerts stelde later op de dag de staf en de spelers voor. Het meeste applaus ging daarbij naar levende legende Joske, de onsterfelijke materiaalman van Beerschot Wilrijk.