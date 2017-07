Westerlo / Heist-op-den-Berg - Tim Van Bael uit Heist-op-den-Berg beklimt eind deze maand de Mont Ventoux met een handbike en zamelt zo geld in voor vzw To Walk Again uit Westerlo. “Hiermee toon ik mijn respect aan de invaliden die verplicht zijn om met een handbike te fietsen”, zegt hij.

Tim woont in Heist-op-den-Berg en baat nog maar net het sportcentrum Fitclass uit in Spikdorenveld in Westerlo. Samen met zijn Fitclass-Team en diëtiste De Snepkens neemt hij deel aan Run to Walk Again, ...