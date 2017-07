België blijft ook zonder ritzege in de Tour WorldTour aanvoeren, zowel individueel als per ploeg

Geen etappezege in deze Tour maar Van Avermaet blijft wel de beste in de Worldtour Foto: Photo News

Greg Van Avermaet (BMC) blijft ook na de Ronde van Frankrijk soeverein aan de leiding in het zondag gepubliceerde WorldTour-klassement. De olympische kampioen heeft met 2.628 punten een comfortabele voorsprong op de Spanjaard Alejandro Valverde (2.105 ptn, Movistar), die de Tour na een val in de openingstijdrit meteen moest verlaten. De Ier Daniel Martin (2.040, Quick-Step Floors), zesde in de eindstand van la Grande Boucle, verdringt de onfortuinlijke Australiër Richie Porte (1.882, BMC) van de derde plaats.

Alle nieuws uit de Tour de France 2017 op Sportwereld.be!

Bekijk hier de tussenstand in alle klassementen

Ontdek hier alle etappes

De Keniaanse Brit Chris Froome (Team Sky) rukt na zijn vierde Touroverwinning op van de 60e naar de zesde plek. De Fransman Romain Bardet (AG2R La Mondiale) en de Colombiaan Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) klimmen respectievelijk naar de twaalfde en dertiende plaats. Beide renners mochten met Froome mee op het eindpodium van de 104e Ronde van Frankrijk.

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) zakt van de vijfde naar de achtste plek, maar blijft na Van Avermaet de beste Belg. Oliver Naesen (46e) en Jasper Stuyven (47e) zijn de andere Belgen in de top 50.

In het ploegenklassement staat er geen maat op Quick-Step Floors, dat met 10.100 punten bijna 2.000 punten meer verzamelde dan eerste achtervolger BMC (8.198). Team Sky (8.011) verzamelde zo’n 2.500 punten in de Ronde van Frankrijk en vervolledigt de top drie. Lotto Soudal kende weinig succes in de Tour en blijft met 2.639 punten zeventiende en voorlaatste.

Standen op 23 juli:

. Individueel:

1. (1) Greg Van Avermaet (Bel/BMC) 2.628 punten

2. (2) Alejandro Valverde (Spa) 2.105

3. (7) Daniel Martin (Ier) 2.040

4. (3) Richie Porte (Aus) 1.882

5. (4) Tom Dumoulin (Ned) 1.851

6. (60) Chris Froome (GBr) 1.824

7. (6) Michal Kwiatkowski (Pol) 1.771

8. (5) Philippe Gilbert (Bel) 1.765

9. (8) Nairo Quintana (Col) 1.711

10. (9) Peter Sagan (Slk) 1.570

11. (11) Alberto Contador (Spa) 1.463

12. (44) Romain Bardet (Fra) 1.396

13. (82) Rigoberto Uran (Col) 1.294

...

17. (25) Michael Matthews (Aus) 1.084

19. (29) Simon Yates (GBr) 1.026

27. (66) Warren Barguil (Fra) 924

...

46. (35) Oliver Naesen (Bel) 620

47. (36) Jasper Stuyven (Bel) 612

56. (49) Jens Keukeleire (Bel) 518

72. (72) Tiesj Benoot (Bel) 347

74. (64) Tom Boonen (Bel) 339

75. (65) Yves Lampaert (Bel) 330

80. (74) Dylan Teuns (Bel) 295

82. (77) Tim Wellens (Bel) 289

93. (88) Sep Vanmarcke (Bel) 243

110.(105) Edward Theuns (Bel) 180

112.(130) Thomas De Gendt (Bel) 165

118.(112) Jens Debusschere (Bel) 150

125.(119) Maxime Monfort (Bel) 135

140.(166) Jan Bakelants (Bel) 106

147.(214) Serge Pauwels (Bel) 99

170.(163) Nikolas Maes (Bel) 65

171.(164) Laurens De Vreese (Bel) 64

172.(165) Jelle Vanendert (Bel) 64

186.(179) Jurgen Roelandts (Bel) 60

199.(190) Baptiste Planckaert (Bel) 52

201.(192) Laurens De Plus (Bel) 52

221.(213) Jelle Wallays (Bel) 44

225.(217) Dries Devenyns (Bel) 42

226.(218) Floris De Tier (Bel) 42

235.(229) Loïc Vliegen (Bel) 40

242.(237) Tom Van Asbroeck (Bel) 35

247.(243) Tosh Van Der Sande (Bel) 33

251.(248) Julien Vermote (Bel) 31

274.(270) Jasper De Buyst (Bel) 25

275.(271) Ben Hermans (Bel) 25

282.(278) Iljo Keisse (Bel) 23

285.(283) Stijn Vandenbergh (Bel) 22

294.(290) Gijs Van Hoecke (Bel) 20

299.(295) Sander Armée (Bel) 20

310.(306) Maarten Wynants (Bel) 14

318.(313) Louis Vervaeke (Bel) 12

319.(315) Pieter Serry (Bel) 12

323.(319) Bert De Backer (Bel) 10

343.(340) Sean De Bie (Bel) 8

367.(365) Jurgen Van Den Broeck (Bel) 3

380.(379) Frederik Frison (Bel) 1

Ploegen:

1. (1) Quick-Step Floors (Bel) 10.100 punten

2. (2) BMC (VSt) 8.198

3. (4) Team Sky (GBr) 8.011

4. (3) Movistar (Spa) 6.212

5. (5) Orica-Scott (Aus) 5.831

...

17. (17) Lotto Soudal (Bel) 2.639