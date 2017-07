Elise Mertens grijpt naast titel in dubbelspel op WTA Boekarest

Elise Mertens is er zondag niet in geslaagd om de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi van Boekarest (gravel/250.000 dollar) te winnen. De 21-jarige Limburgse verloor aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs van de Roemeense tandem Irina-Camelia Begu en Raluca Olaru, tevens het eerste reekshoofd.

De Roemenen wonnen in twee sets, tweemaal 6-3. De partij duurde een uur en negentien minuten.

Irina-Camelia Begu (WTA 70) stelde eerder op de dag in Boekarest ook al de zege in het enkelspel veilig. Ze versloeg in de finale de Duitse Julia Görges (WTA 45) in twee sets (6-3 en 7-5).