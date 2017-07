Yellow Tigers sluiten World Grand Prix af met amper twee punten na nieuwe nederlaag

De Yellow Tigers (FIVB 16) hebben zondag in het Braziliaanse Cuiaba ook hun negende en laatste wedstrijd in de World Grand Prix volleybal verloren. De Tigers gingen met 3-2 (29-27, 18-25, 25-12, 22-25 en 15-8) onderuit tegen de buren uit Nederland (FIVB 7), maar veroverden zo wel hun tweede puntje. De Belgische volleybalvrouwen konden in negen wedstrijden slechts twee punten behalen in de prestigieuze World Grand Prix-competitie.