België na drie competitiedagen al zeker van acht medailles op Wereldspelen

De Belgische delegatie heeft zondag op de derde dag van de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw vier medailles toegevoegd aan haar verzameling. Ook het Belgische duo Nancy Barzin en Camille Max verzekerde zich in de petanquecompetitie voor vrouwen van een finaleplaats, waardoor maandag enkel nog de kleur van de achtste plak bepaald moet worden.

België behaalde in totaal al zeven podiumplaatsen in Polen. Anak Verhoeven werd zondag uitgeroepen tot laureate van de lead-competitie in het muurklimmen. Eerder op de dag zorgde ook Sandrine Tas voor een gouden medaille op de 1.000 meter skeeleren. In het reddend zwemmen ging het vrouwelijk estafetteteam (Aurelie Romanini, Stefanie Lindekens, Sofie Boogaerts en Bieke Vandenabeele) op de 4x25m popdragen vrijdag in een wereldrecord aan de haal met het goud.

Sandrine Tas heeft met één gouden, twee zilveren (afvallingskoers over 10 én 15 kilometer) en een bronzen plak (300m tegen het uurwerk) een groot aandeel in de medailletocht van de Belgen. Haar mannelijke skeelercollega Bart Swings deed met een zilveren medaille op de 1.000m ook een duit in het zakje.

Maandag nieuw goud?

Zondag verzekerden Nancy Barzin en Camille Max België met een finaleticket al van het achtste eremetaal. Het Belgische petanqueduo neemt het maandag (18u00) voor de gouden plak op tegen Thailand. De voorlopig ongeslagen Barzin en Max klopten de Thailanders al in de poulefase met 13-5. In groep B moesten ook gastland Polen (13-2) en China (13-4) het onderspit delven. In de halve finales hadden de Belgen het iets moeilijker tegen Madagaskar, maar met 13-10 staken ze het finaleticket wel op zak.

Het Belgische nationale korfbalteam heeft zich zondag ook geplaatst voor de halve finales. Daarin nemen de belgen het maandagavond (19u00) op tegen het op papier zwakkere Taipei, waardoor een negende medaille in de maak is.