Wereldtitel voor fanfare Sluis

Mol - De Koninklijke fanfare van Sluis werd afgelopen weekend voor de eerste keer wereldkampioen in haar afdeling. De muzikanten behaalden een monsterscore van 97% tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.

De Koninklijke Fanfare Sint-Jozefsgilde uit Mol-Sluis speelde in de derde afdeling twee stukken waarvoor ze een score van maar liefst 97% kregen: “Dat hadden we zelf ook niet verwacht omdat we geen beroepsmuzikanten zijn”, aldus Stijn Vanhoof (32), saxofonist. Afgelopen zondag omstreeks 17u volgde het verdict: “Niemand overtrof die 97%. De wereldtitel is van ons”, juichen de leden enthousiast. Dat betekent dat ze over vier jaar in de tweede afdeling spelen.

Vorig jaar belandde het fanfarekorps al op een tweede plaats. Dit jaar zorgde de kersverse en ‘piepjonge’ dirigent Kevin Van Giel (32) voor de wereldtitel: “Een jonge dirigent kreeg de kans om zichzelf te bewijzen en dat deed hij”, zegt Stijn trots. “Kevin is 32 jaar oud, maar hij ziet er als een 16-jarige uit”, lacht hij daarna.

Stijn en de dirigent zijn duidelijk goede kameraden en ook de andere leden behoren tot eenzelfde en hechte vriendengroep: “Ikzelf speel intussen al vijftien jaar bij de fanfare.” De groep bestaat uit 55 leden. Hoewel er af en toe nieuwe leden aansluiten, bleef de basisgroep dezelfde. “We zijn allemaal jonge dertigers en uit Mol en omstreken. Onze hechte vriendschap is zeker en vast een troef en misschien wel de reden waarom we wonnen.”