Westerlo pijnlijk onderuit tegen buren uit Oosterzonen

Vedran Pelic en Westerlo hebben nog veel werk voor de boeg met het oog op de start van de competitie in 1B. Op het veld van KFC Oosterzonen leden de Kemphanen een pijnlijke 3-2-nederlaag.

Westerlo startte met een 5-3-2 met Alessandro als laatste man in steun van het centrale duo Vangeel-Rougkalas. De (jonge) Kemphanen kregen in de eerste helft echter geen greep op de wedstrijd en kwamen niet verder dan twee afgeblokte pogingen van H’Maidat. Oosterzonen kwam veel scherper voor de dag en werkte de kansen af. Fallou profiteerde van slecht verdedigen, Bastiaens trapte een weggewerkte bal in één tijd over de kansloze Van Langendonck.

Een vroege derde goal na rust leek de afgang van Westerlo nog pijnlijker te maken, maar na de inbreng van vijf nieuwe spelers kreeg de ploeg van Vedran Pelic eindelijk voet aan de grond. De combinaties die voor rust bleven steken in goede bedoelingen lukten nu wel en ook de doelpunten volgden. Naessen devieerde een voorzet van Christensen in doel, Osah Bernardinho zorgde met een knap overhoeks schot voor de aansluitingstreffer. Tussendoor belandde een kopbal van Annys op de dwarsligger.

Westerlo kreeg in de slotfase voldoende kansen om de wedstrijd winnend af te sluiten, maar Peffer en Naessens toonden zich oog in oog met de doelman niet koelbloedig genoeg.

Doelpunten: 30’ Fallou 1-0, 45’ Bastiaens 2-0, 54’ Cools 3-0, 56’ Naessens 3-1, 67’ Bernardinho 3-2

Westerlo: Van Langendonck, Oto’o, Vangeel (55’ Corstjens), Alessandro, Rougkalas, Jaeken (55’ Christensen), Heymans (55’ Annys), H’Maidat (55’ Bernardinho), Rommens, Bertjens (55’ Naessens) en Peffer.