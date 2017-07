Taliban rukken opnieuw op en moorden in ziekenhuis

Militanten van de taliban hebben zondag in een ziekenhuis in het district Taywara van de Afghaanse provincie Ghor artsen en patiënten gedood. Nadien staken ze het gebouw in brand. De terreurgroep heroverde opnieuw twee districten.

Tien tot twaalf mensen, onder wie twee kinderen, werden door geweervuur omgebracht, zo meldde Abdul Basir Qaderi, lid van de provincieraad van Ghor.

Eerder op zondag hadden de taliban Taywara veroverd, nadat de Afghaanse regeringstroepen zich ‘tactisch hadden teruggetrokken’. Volgens woordvoerder Abdulhai Chatibi van de provinciegouverneur zullen de regeringssoldaten ‘snel’ een tegenaanval inzetten. Bij de slag om Taywara zouden sinds donderdag zeker 70 soldaten zijn omgekomen.

Het district Taywara grenst aan twee onrustige, door de taliban gecontroleerde provincies: Farah en Helmand. Ook in de provincie Farjab wisten de taliban zondag een district -Kohistan- te veroveren.

Herovering

Talibanstrijders veroverden opnieuw twee districten. Het Afghaanse leger is op verschillende fronten in het land actief om de islamitische beweging te bestrijden.

Het district Taywara in de centraal gelegen provincie Ghor viel zondagmorgen in handen van de taliban, na verschillende dagen van gevechten met de Afghaanse veiligheidstroepen. ‘Het district werd al sinds donderdag aangevallen door de taliban’, zei Mohammad Mahdavi van de provincieraad van Ghor.

Bijna 70 leden van de veiligheidstroepen werden gedood, en 30 anderen raakten gewond. Vooral de lokale politie moest volgens Mahdavi een groot verlies aan manschappen slikken.

Het andere ingenomen district is Kohistan, gelegen in de noordwestelijke provincie Farayb. Dat gebeurde zondag in de vroege ochtend. ‘Een groot aantal talibanstrijders vielen het district Kohistan zaterdag om 21 uur aan vanuit verschillende richtingen’, verklaarde Javed Bedar, een woordvoerder van de provinciegouverneur. Daarbij vielen volgens hem zowel bij de taliban als de veiligheidsdiensten slachtoffers, maar hoeveel precies is nog niet duidelijk.

Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid heeft op Twitter de inname van de twee districten bevestigd, en beweerde dat daarbij grote hoeveelheden wapens werden buitgemaakt.

De Afghaanse troepen hebben de afgelopen dagen de taliban op verschillende fronten moeten bestrijden. In het noorden in Kunduz en Baghlan, in het noordoosten in Badakhshan en in het zuiden in Helmand en Kandahar.

Navo

De Navo drong er al eerder op aan bij de lidstaten om extra soldaten ter beschikking te stellen voor Afghanistan. Dat moet beletten dat ‘Afghanistan weer een veilig toevluchtsoord voor internationale terroristen wordt’, zei Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in Londen.

De alliantie en haar bondgenoten hebben vandaag 13.500 manschappen in Afghanistan. Ze houden zich vooral bezig met de opleiding van het Afghaanse leger. Amerikaanse generaals ijveren al maanden voor extra troepen omdat de taliban aan een opmars bezig zijn.

De Afghaanse regering controleert volgens militaire bronnen nog maar 60 procent van het land en het Afghaanse leger is overbelast.

Amerika werkt aan een nieuwe strategie omtrent Afghanistan, maar de regering in Kaboel en de Westerse bondgenoten willen een nieuwe luchtmacht opzetten.