Dj Eric Prydz dreigt te laat te komen op Tomorrowland, maar een politie-escorte helpt hem uit de nood

De Zweedse top-dj heeft het niet zo begrepen op vliegtuigen en besliste daarom om de trein te nemen naar ons land. Door een probleem aan de sporen had zijn trein ongeveer twee uur vertraging. Een eerste set op Tomorrowland moest hij dan ook aan zich laten voorbijgaan. DJ Afrojack sprong voor hem in.

Eric Prydz dreigde ook zijn tweede optreden te missen, maar er werd een politie-escorte gecharterd en de wagen met de dj scheurde over de autosnelweg richting Boom. Prydz zette zelf een filmpje op zijn Twitterpagina van de dolle rit, waarin volgens de dj snelheden van wel 260 km/u werden gehaald. “Fel overdreven”, stelt de federale politie die aan VTM Nieuws zegt dat hun motards niet eens zo snel kunnen rijden.

Gebruikelijk is het alleszins niet dat voor dit soort zaken een politie-escorte wordt ingeschakeld. “De motards waren op dat moment ter beschikking en er waren 70.000 mensen aan het wachten op Eric Prydz, die anders erg ontevreden zouden zijn geweest. Vandaar dat wij besloten hebben om de escorte alsnog in te zetten”, klinkt het in een reactie aan VTM Nieuws.

The contrast between being in a car driving 260 km/h with coppers in front, to standing on tomorrowlands mainstage... it will be weird...