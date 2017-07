België pakt tweemaal goud in ploegkoers op EK piste

Ploegkoers een olympische discipline! Het klikt als muziek in de oren na de dubbelslag van de Belgen bij de junioren en beloften op het EK in Anadia.

Fabio Van Den Bossche, die in de puntenkoers al zilver won, en Nicolas Wernimont kroonden zich in het Velodromo National Sangalhos in Anadia tot Europees kampioen ploegkoers bij de junioren. Het Belgisch duo ontbond zijn duivels in de tweede wedstrijdhelft. “We reden met een kleiner verzet dan de andere renners en kwamen er in de eerste spurten niet echt aan te pas”, zegt Wernimont.

“Toen het even stilviel, kozen we voor de aanval. Op weg naar rondewinst pakten we nog vijf punten mee. Met nog drie spurten te gaan, hadden we een duidelijke voorsprong. Daarna controleerden we de koers. Fabio zette me perfect af en zo konden we ook nog de slotspurt winnen. Het was het toetje op de al smakelijke taart.”

Fantastic effort of our 1st year Men Juniors Fabio Van den Bossche & Nicolas Wernimont as they grab gold in the Madison #EuroTrack17 pic.twitter.com/1Vj6Pbq1Jf — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) July 23, 2017

Nadien was het bij de beloften de beurt aan Lindsay De Vylder en Robbe Ghys: ook zij werden Europees kampioen in de ploegkoers.

De Vylder en Ghys mengden zich in de eerste drie tussenspurten niet in de debatten. De vierde spurt wonnen ze. Daarna heersten en verdeelden ze. Ze versierden rondewinst en een duidelijke voorsprong in punten. Een Pool, die zat te slapen, kegelde Robbe Ghys bijna van de fiets, maar gelukkig bleef de Limburger overeind. Met groot vertoon van klasse wonnen de Belgen, die 51 punten totaliseerden, het goud. Rusland (31) en Oekraïne (31) mochten mee op het podium.

België sluit het EK af met twee keer goud en twee keer zilver (ploegenachtervolging U23 en puntenkoers U19).

Nicky Degrendele vierde in keirin

Geen medaille voor Nicky Degrendele, die als favoriete aan het keirinnummer begon. In de finale werd Nicky even aangetikt door een Russische collega. Nicky moest buitenom en tuimelde net naast het podium.

Noa Selosse en Shari Bossuyt vierde in ploegkoers

Shari Bossuyt, die gehinderd werd door een gekneusde pink, kwam met Noa Selosse toch aan de start van de madison. Het Belgische duo kwam op geen enkel moment in aanmerking voor een medaille.

Toen een Nederlands duo ten val kwam, schoven de Belgen door naar rang vier.