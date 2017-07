Man gaat door het lint en slaat fietser in elkaar met knuppel na verkeersruzie

Een Canadese automobilist is gearresteerd nadat hij een fietser (74) in elkaar sloeg met een kleine knuppel. De man was agressief geworden nadat ze beide probeerden in te draaien naar links en daardoor een discussie ontstond.

David Fox, een man uit het Canadese Ontario, verloor zijn zelfbeheersing bij een verkeersruzie zaterdag. Nadat hij gediscussieerd had met een fietser die dezelfde straat wou inrijden als hij, haalde hij plots een knuppel boven. Fox sloeg de fietser daarna in het gezicht en op de armen waardoor het slachtoffer hevig bloedde.

Een vrouw die aan de overkant van de straat een winkel uitbaat, zag alles gebeuren. Ze besloot het incident te filmen en Fox aan te spreken over zijn gedrag. “Wat ben jij hier aan het doen? Is alles oke met jou?”, hoor je de vrouw die liever anoniem wil blijven, zeggen. Net voordat ze alles ging filmen had ze eerst de politie gebeld. Niet veel later werd Fox gearresteerd.

Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van de fietser zijn en hoe hij er nu aan toe is.