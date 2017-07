Donald Trump duikt nu ook op in het Antwerpse straatbeeld

Berchem -

Tot spijt van wie het benijdt, Donald Trump is tegenwoordig alomtegenwoordig. Zelfs in het Antwerpse straatbeeld duikt hij tegenwoordig op. Onze medewerker dacht even ijl te zijn geworden in het hoofd tijdens het joggen, maar de beeltenis van de Amerikaanse president die hij plots voor zich zag opdoemen was in feite gewoon een barst in het asfalt.