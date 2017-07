Kittel wil volgende week comeback maken in tandemrace na opgave Tour de France

Het revalidatieproces van Marcel Kittel verloopt naar wens. De Duitse spurtbom moest afgelopen woensdag tijdens de zeventiende rit van de Tour de France opgeven na een val, maar wil op korte termijn zijn terugkeer vieren. “Ik hoop eind volgende week opnieuw op de fiets te kruipen”, vertelde Kittel zondag aan het Duitse Bild am Sonntag.

“Mijn blessures genezen goed”, zei de renner van Quick-Step, die geraakt werd aan de schouder, elleboog en rechterknie. “Ik wil snel weer fietsen en mijn doel is om op 28 juli mijn comeback te maken op de Stehernacht (een tandemrace, nvdr.) in Erfurt. Maar eerst ga ik met mijn teammaats in Parijs onze vijf ritzeges vieren. Ze hebben tijdens de Ronde geweldig werk geleverd.”

Kittel won dit jaar in de Tour maar liefst vijf ritten (de 2e, 6e, 7e, 10e en 11e) en was, na de uitsluiting van Peter Sagan, met de Australiër Michael Matthews verwikkeld in een strijd om de puntentrui. Maar een val vroeg in etappe zeventien gooide roet in het eten en de Duitser moest opgeven.