Greipel: “Ik ben niet te oud of trager, de anderen waren gewoon beter”

André Greipel blijft vooralsnog op zijn honger zitten in de 104de Ronde van Frankrijk. Ook vorig jaar moest de Duitse spurtbom van Lotto-Soudal wachten tot de koninklijke sprint in Parijs op de Champs-Elysées op zijn eerste Tourritzege. Bij de Belgische ploeg hopen ze nu op een gelijkaardig scenario. “Mijn gegevens tonen aan dat ik even snel ben als vroeger, de anderen waren gewoon beter”, zegt Greipel aan de wielersite Cyclingnews over de voorbije sprints in deze Tour.

De successen bleven uit voor André Greipel, hoewel Lotto-Soudal hard werkte om het samen met Quick Step om in de etappes waar het kon het te laten uitdraaien op een sprint. De Duitser kwam echter niet verder dan een derde plaats in Luik, Vittel en Troyes, een zevende plaats in Pau en een negende stek in Nuits-Saint-Georges. “Het was geen makkelijke Tour de France voor mij”, vertelde de Duitser aan Cyclingnews. “Maar je wordt geklopt door een reden, Kittel was sterk en ik was nooit dicht bij de zege. Je moet daar mee omgaan en het aanvaarden. Er waren gewoon snellere jongens dan mij in de sprints. Mijn powerdata tonen aan dat ik even snel ben als vroeger. Ik word niet te oud of trager, de anderen waren gewoon beter.”

Marcel Kittel wist vijf ritten te winnen. Foto: REUTERS

In de Tour raakten maar weinig sprinttreintjes op de rails. Kittel ging vaak van wiel naar wiel en won op een indrukwekkende manier, maar zijn landgenoot Greipel houdt vast aan zijn rode trein. “Ik kon zo al vaak winnen met de ploeg en het zou dus niet wijs zijn om plots dingen te veranderen in de Tour”, besloot hij. In Parijs moet Greipel alvast niet opboksen tegen Marcel Kittel of Arnaud Démare die de Tour vroegtijdig moesten verlaten. En ook Peter Sagan en Mark Cavendish verdwenen al vroeg uit de wedstrijd. Zijn voornaamste tegenstanders op de Champs-Elysées heten Sonny Colbrelli, Nacer Bouhanni, John Degenkolb, Edvald Boasson Hagen en misschien vooral groenetruidrager Michael Matthews.