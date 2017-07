‘Palaces of Self-Discovery’. Zo heet de adembenemende fotoreeks van de Franse fotograaf Thibaud Poirier. De Parijzenaar reisde door Europa om verschillende bibliotheken te fotograferen. Hij had daarbij veel aandacht voor de architectuur en leeservaring. "Dit zijn tempels van cultuur waarbij de ervaring van het lezen niet verloren is gegaan", schreef hij bij zijn fotoreeks.

Trinity College Library ?? Een bericht gedeeld door Thibaud Poirier (@tibman) op 7 Mei 2017 om 9:27 PDT

La Salle Labrouste ?? Big thanks to @labnf for the private visit! #bnf @inha_fr Een bericht gedeeld door Thibaud Poirier (@tibman) op 20 Mrt 2017 om 8:59 PDT

A portuguese tresor, the library of the University of Coimbra ?? Een bericht gedeeld door Thibaud Poirier (@tibman) op 24 Feb 2017 om 8:18 PST

Hôtel de ville ?? Een bericht gedeeld door Thibaud Poirier (@tibman) op 10 Feb 2017 om 9:08 PST

?? Een bericht gedeeld door Thibaud Poirier (@tibman) op 7 Okt 2016 om 9:28 PDT

Stuttgart Library ?? #tbt Een bericht gedeeld door Thibaud Poirier (@tibman) op 19 Mei 2016 om 10:13 PDT