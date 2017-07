Alderweireld helpt Spurs mee aan de zege dankzij deze fantastische knal

| Toby Alderweireld with a cracking effort from outside the area last night as Spurs beat PSG 2-4. #FPLDraft pic.twitter.com/HREmVVRlih

Niet alleen Neymar maakt het mooie weer in de International Champions Cup met Barcelona, ook Paris Saint-Germain en Tottenham speelden er hun match. De wedstrijd draaide uit op een 2-4-zege voor de Spurs, mede dankzij een fantastische pegel van Rode Duivel Toby Alderweireld en een pijnlijke fout van PSG-doelman Kevin Trapp.

Toby Alderweireld begon niet meteen aan de wedstrijd, Mousa Dembélé en Jan Vertonghen stonden wel aan de aftrap. Thomas Meunier was dan weer afwezig bij PSG, maar de Fransen begonnen uitstekend aan de match. Na zes minuten bracht Cavani hen op voorsprong, maar Eriksen zorgde voor de gelijkmaker vijf minuten later. De Spurs gingen door op dat elan en stonden een dik kwartier later alweer op voorsprong dankzij Kevin Trapp die schromelijk in de fout ging bij zijn uittrap. Het leer belandde pardoes op Dier, die de bal daarna netjes tegen de touwen zag gaan. Pastor zorgde wel voor de 2-2, maar Trapp ging kort na de rust opnieuw in de fout door handspel buiten de zestien en kreeg daarvoor een rode kaart.

Good first 45min of the season. Good performance and always happy to make a goal #SpursInUSA #COYS pic.twitter.com/Qb942yXMJx — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) 23 juli 2017

De numerieke minderheid speelde in het voordeel van de Spurs, maar dat voordeel haalden ze pas in de 82ste minuut toen Toby Alderweireld – ingevallen bij de rust – met een heerlijk knal de 2-3 binnentrapte. Voor Alderweireld waren het meteen de eerste 45 minuten van het seizoen. Kane zorgde voor zekerheid: kort voor het fluitsignaal liet hij nog de 2-4 optekenen.

Dinsdag treft Tottenham in het kader van de International Champions Cup het AS Roma van Radja Nainggolan, volgende zaterdag wacht het Manchester City van Kompany, De Bruyne en Denayer.