Vertellers komen thuis verhaaltje vertellen

Ranst - De medewerkers van de Ranstse speelpleinwerking komen op vrijdagavond 4 augustus tussen 18.30 en 20 een verhaaltje voorlezen bij de kinderen thuis.

De vertellers reserveren kan op het speelplein in de Ranstse Schoolstraat. De deelnemers hoeven alleen maar de titel van hun voorleesboek door te geven en de voorlezers doen hun best om het geheel zo aangepast mogelijk aan te kleden. Per deelgemeente gaat er een team vertellers op pad. Wie een mooie foto van het voorleesmoment naar de jeugddienst stuurt kan ook nog mooie prijzen winnen.

jeugddienst@ranst.be