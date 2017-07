Twee nieuwe defibrillators erbij

Ranst - De gemeente heeft twee nieuwe defibrillators geplaatst. Eén bij de kantine van FC Ranst en één aan het Gemeenschapscentrum Den Boomgaard.

Eén toestel werd door de gemeente gekocht bij de firma Antwerp Emergency Medical Services en het andere werd door het bedrijf aan de gemeente geschonken. De toestellen moeten helpen reanimeren bij een hartstilstand. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een dergelijk AED toestel kunnen bedienen. Ranst zal dan ook opleidingen organiseren voor mensen die een dergelijk toestel willen hanteren. De bediening is eenvoudig want er is enkel een knop om het toestel aan te zetten en één om de schok toe te dienen.