Thuisploeg heeft weinig moeite met Zwarte Leeuw

Dessel Sport heeft de oefenwedstrijd tegen Zwarte Leeuw zaterdagavond makkelijk gewonnen met 5-0.

Beide teams hadden nog maar een kleine week voorbereiding in de benen, maar maakten er toch een best aangename partij van. In tegenstelling tot vorige week in Witgoor startte de thuisploeg sterk met een aantal fraaie combinaties en een eerste dreiging van Kevin Janssens.

Diezelfde Janssens zette op het kwartier een elfmeter om nadat Van Bezooijen de infiltrerende nieuweling Yagan foutief afstopte. Even later kon Yagan met een mooie plaatsbal de score verdubbelen. Rosario miste op slag van rust dé kans op de 3-0.

Die derde treffer kwam er wel toen opnieuw Kevin Janssens raak trof na een mooie assist van Verbiest. De bezoekers reageerden met een schot-voorzet dat gered werd door doelman De Onata. Ook Van Asch kwam dicht bij de 3-1, maar hij knalde over. Het was Verbiest die aan de overzijde de 4-0 scoorde nadat hij in balbezit kwam na een mislukte actie van Vansimpsen. In de slotfase kon Baeten een mooie aanval afronden en zorgde hij voor zware forfaitcijfers tegen een moedig Zwarte Leeuw.

Bij Dessel kreeg tester Sean Aerts terug speelkansen. Volgende week wordt beslist of zijn toekomst al dan niet bij Dessel ligt.

Volgende woensdag wacht een grote Desselse test tegen KVC Westerlo, aftrap om half acht.

Doelpunten: 16’ Janssens (1-0 na strafschop), 32’ Yagan 2-0, 54’ Janssens 3-0, 70’ Verbiest 4-0, 83’ Baeten 5-0.