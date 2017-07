Britse prinsen spraken Diana nog op dag van haar dood: “Dat laatste telefoontje, dat spijt me voor de rest van mijn leven”

Enkele uren voor prinses Diana zou verongelukken in een Parijse tunnel, hing ze nog aan de telefoon met haar zoons William en Harry. “Maar we waren toen met onze neefjes aan het spelen, dus hebben we haar afgewimpeld”, zeggen de Britse prinsen in een documentaire, waarin ze openhartiger dan ooit herinneringen ophalen aan hun overleden moeder.

Openhartige interviews met Britse royals zijn uiterst zeldzaam. De laatste keer dat het gebeurde, was in 1995. Toen gaf prinses Diana, de vrouw van prins Charles, toe dat ze een buitenechtelijke relatie had. Maar nu brengen kroonprins William en prins Harry daar verandering in. Voor een nieuwe documentaire over hun 20 jaar geleden verongelukte moeder (toen amper 36 jaar oud, nvdr) haalden ze voor de camera herinneringen op aan Diana.

Foto: REUTERS

Het is de eerste keer dat ze dat doen, en het valt de prinsen zichtbaar moeilijk. “We hebben nog nooit over haar gesproken over haar als moeder”, zegt Harry. “Waarschijnlijk omdat het te zwaar is om daarover te praten. Al is het nog steeds zwaar.”

Telefoontje

Foto: REUTERS

William en Harry halen herinneringen op aan die vreselijke 30 augustus 1997, de dag waarop hun moeder verongelukte in een Parijse tunnel. Ze zat op dat moment in de auto met haar vriend Dodi Al-Fayed en chauffeur Henri Paul, die onder invloed was en paparazzi wilde afschudden toen het helemaal fout liep.

“We hadden enkele uren eerder met haar gebeld”, zeggen de prinsen, die toen 12 en 15 jaar oud waren en hun moeder al een maand niet gezien hadden na de scheiding tussen haar en hun vader. “Maar we hebben haar afgewimpeld, want we wilden verder spelen met onze neven. Harry en ik hebben nogal veel moeite gedaan om het gesprek vroeg af te sluiten. We hebben veel duidelijk trachten te maken dat we wilden ophangen door goodbye en see you later te zeggen.”

Ze hebben er zichtbaar nog hartzeer van. “Als we toen geweten hadden wat we nu hadden, zouden we het nooit gedaan hebben. Dat telefoontje zal blijven hangen voor de rest van ons leven”, aldus William. Hij zegt nog te weten wat zijn moeder toen aan de telefoon gezegd heeft, maar gaat er niet verder op in.

Spijt

Foto: AP

De volgende ochtend vertelde hun vader het vreselijke nieuws toen ze ontwaakten. Het telefoontje speelt sindsdien nog heel vaak in hun hoofd. “Ik zal me voor de rest beklagen hoe kort dat telefoontje was. Als ik geweten had dat het de laatste was dat ik met mijn moeder zou praten, zou ik zoveel andere dingen tegen haar gezegd hebben. Het is enorm moeilijk om daar nu mee om te gaan.”

Elke dag

De band tussen Diana en haar zoons was, ondanks de scheiding, heel sterk. “En er gaat nu nog steeds geen dag voorbij zonder dat ik aan haar denk”, zegt William. “Ik voelde haar aanwezigheid zelfs op mijn trouw (met Kate Middleton, nvdr). Ik vertel ook voortdurend over haar tegen mijn eigen kinderen George en Charlotte. Ze zouden zo van ‘oma Diana’ gehouden hebben.” “En ik voel nog steeds de knuffels die ze ons gaf. Ik mis ze zo”, vult Harry aan.

Het beeld dat ze schetsen van Diana, is dat van een toegewijde en zorgzame moeder, die miljoenen mensen inspireerde. Maar het kind in haar was ook nog springlevend, zegt Harry. “Ze was het gelukkigst wanneer ze met ons over plattelandswegen kon rijden met het dak naar beneden.”

Aardbeving

Allebei herinneren ze zich nog hoe ze zich voelden toen ze het nieuws vernamen. “Het was al een aardbeving”, zegt William. “Het leek alsof heel ons huis daverde. Het heeft even geduurd voor ik het goed en wel besefte. Iemand verliezen die zo dicht bij je staat, is vreselijk.”

Harry vertelt sinds het overlijden tweemaal gehuild te hebben. “Ik dacht tijdens het opgroeien dat het normaal was om geen moeder te hebben.”

Diana, Our Mother: Her Life and Legacy wordt maandagavond uitgezonden op de Britse zender ITV.