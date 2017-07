Kersverse communicatiechef Witte Huis verwijdert opmerkelijke oude tweets

De kersverse communicatiedirecteur van het Witte Huis Anthony Scaramucci heeft enkele opmerkelijke oude berichten van zijn Twitterpagina gewist. Het ging onder meer om tweets waarin hij zijn steun uitdrukt voor Hillary Clinton en kritiek uit op president Trump’s plannen om een muur op de grens met Mexico te bouwen.

Scaramucci kondigde zaterdag zelf aan dat hij de berichten van zijn persoonlijke account had verwijderd. Het gaat om “oude meningen” die het publiek enkel zouden afleiden van het echte werk, meent hij. “Ik dien de agenda van de @POTUS (de Twitteraccount van president Donald Trump, red) en dat is alles wat telt.”.

Foto: Photo News

In de intussen verwijderde berichten sprak Scaramucci onder meer zijn steun uit voor Hillary Clinton, de Democratische tegenkandidate van huidig president Donald Trump in de verkiezingscampagne van 2016. De communicatiedirecteur liet zich ook erg kritisch uit over de plannen van de president om een muur te bouwen op de grens met Mexico.

Trump zelf reageerde zaterdag al laconiek via Twitter. “In alle eerlijkheid ten opzichte van Anthony Scaramucci, hij wilde mij eerst steunen voor de Republikeinse voorverkiezingen nog maar gestart waren, maar wist niet dat ik kandidaat was!”, schreef de president.

Donald Trump stelde Scaramucci vrijdag aan als communicatiechef, tot grote onvrede van woordvoerder Sean Spicer, die prompt ontslag nam. Ook andere topadviseurs van de president zouden het niet eens zijn met de aanstelling.

De 53-jarige Scaramucci is een bankier op Wall-Street en een een vertrouweling van de familie Trump. Hij maakte deel uit van het overgangsteam van de president en is ook al jarenlang fondsenwerver voor de Republikeinen.