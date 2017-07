Sven Nys mengt zich in de discussie over de Tourprestaties van Thomas De Gendt... maar die antwoordt heel gevat

De 104e Ronde van Frankrijk zal voor altijd herinnerd worden als die waarin Thomas De Gendt de ziel uit zijn lijf reed en toch niet de Supercombatif won. Ook veldritlegende Sven Nys mengde zich in de discussie, waarin De Gendt zelf zich niet onbetuigd liet.

Niet De Gendt, maar bolletjestrui Warren Barguil kreeg zaterdag de prijs voor de Superstrijdlust in de Tour de France. Onze landgenoot reed in liefst 11 ritten in de aanval en kreeg daarvoor de meeste stemmen van het publiek, maar de jury koos uiteindelijk voor de bergkoning als meest aanvalslustigste renners in deze Tour de France.

Liefst 10.405 ‘retweets’, de manier waarmee het publiek zijn stem kon uitbrengen op zijn favoriet op Twitter, verzamelde De Gendt. Een groot verschil met de Fransman Warren Barguil, die met 1.808 stemmen op grote achterstand tweede eindigde. Veel wielerfans lieten op Twitter dan ook hun ongenoegen blijken over de verkiezing van Barguil.

Ook Sven Nys mengde zich in de discussie. Volgens de veldritlegende dwingt de inspanning van De Gendt veel respect af maar had hij met door minder mee te gaan in ontsnappingen wellicht wel een rit kunnen winnen tijdens deze Tour:

De inspanning van @DeGendtThomas dwingt enorm veel respect af maar met 17 aanvallen minder wint hij waarschijnlijk een rit. — Sven Nys (@sven_nys) 22 juli 2017

De Gendt had de reactie van Nys snel gezien en reageerde gevat:

Graag had ik dan op voorhand geweten welke ontsnapping tot het einde gaat. Dan moet ik er ook zoveel energie niet in steken. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) 22 juli 2017

Nys kwam daarna terug op zijn tweet en probeerde de renner van Lotto-Soudal advies te geven: