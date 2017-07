Krachtige naschokken zorgen voor paniek op Kos: toeristen liepen de straat op

Twee grote naschokken hebben zaterdag opnieuw voor onrust gezorgd op het Griekse eiland Kos. In Kos-stad vluchtten inwoners en toeristen massaal naar buiten toen de grond kort na 20.00 uur (lokale tijd) hevig begon te schudden. De beving hield zo’n 10 seconden aan. Een kwartier later volgde nog een krachtige naschok.

Het Griekse seismologische instituut meldde dat de eerste aardschok een kracht had van 4.4, de tweede van 4,6. Het epicentrum lag op 20 kilometer van Kos. De aardbeving die Kos donderdagavond trof, had een kracht van 6.5. Daarna zijn er nog verschillende naschokken geweest, waarvan deze schokken mee van de zwaarste zijn.

De Vlaming André Overdulve zat in een restaurant met een glas wijn toen de naschokken vanavond de grond deden schudden. “Je hoort een grom die aankomt, dan voel je de grond beginnen trillen”, zei Overdulve aan VRT, “en dan een klop alsof er een heel zwaar schip tegen het eiland vaart, en dan kraakt en scheurt het langs alle kanten, en dan is er paniek.”

Iedereen blijft nu buiten, mensen hebben geen zin meer om op restaurant te eten, volgens Overdulve, en volgens hem zijn de mensen de zware naschokken beu, zijn ze er niet meer gerust in en zouden veel mensen willen vertrekken.

Toeristen wachten op de luchthaven om het eiland te verlaten Foto: AFP

Thomas Cook repatrieert 76 toeristen

Thomas Cook België legde zaterdagnamiddag een speciale vlucht in om 76 klanten die in het hotel Continental Palace op Kos verbleven, te repatriëren. De touroperator doet dit, omdat deze reizigers niet meer in hun hotel kunnen overnachten en omdat er op dit ogenblik geen mogelijkheden zijn om al deze reizigers onder te brengen in andere hotels op Kos voor de rest van hun verblijf.

Wat de andere reizigers uit andere hotels op Kos en Bodrum betreft, benadrukt Thomas Cook dat de situatie weer stabiel is. Thomas Cook begrijpt dat de reizigers schrik hebben, maar benadrukt dat er geen reden toe is: “Alle hotels zijn grondig gecontroleerd en veilig bevonden. Iedereen kan zijn vakantie dus voortzetten in het geboekte hotel. Er is geen reden voor een algemene repatriëring.”