Pokémon Go: terug van nooit weggeweest

In Lillo kijken de bewoners al maanden met gemengde gevoelens uit naar de zomer. Vorig jaar werd het kleine polderdorpje overspoeld door duizenden bezoekers die er op zeldzame Pokémon kwamen jagen. Gelukkig voor hen is de hype rond het smartphonespel Pokémon Go van vorig jaar voorbij en zijn de parken nu de populaire hotspots. Uw krant nam een kijkje op een evenement in het Middelheimpark.

Pokémon Go is terug van eigenlijk nooit weggeweest. Misschien dacht u dat het spel een stille dood gestorven was. Zo leek het ook even. Het had sinds de lancering vorige zomer meteen een uitgebreide spelersbasis. ...