REACTIES. René Weiler “wil alles winnen”, Dury tevreden over jonge ploeg

Niewkomer Sven Kums reageerde tevreden na het winnen van de Supercup: “Het was een open wedstrijd. Het is het einde van de voorbereiding en dat was er ook wel wat aan te zien. We waren wat moe en daardoor ook slordig. Er was veel balverlies. Maar we hebben nu nog een week om helemaal klaar te zijn. Maar we hebben gewonnen, dus ik ben blij.” De nieuwe middenvelder van paarswit gaf toe dat het nog wat wennen was aan zijn medespelers: “Dat is normaal, ik vind dat we het goed gedaan hebben. We hebben gewonnen”. Kums was duidelijk blij met zijn eerste prijs als Anderlecht-speler. “We wilden winnen. Voor ons was het geen oefenwedstrijd. Als we niet hadden gewonnen, zouden we ontgoocheld geweest zijn.”

Anderlecht-middenvelder Adrien Trebel, 1 meter 74 groot, besliste de wedstrijd met een kopbaldoelpunt. “Dat was inderdaad mooi, maar het belangrijkste is dat we goed aan het seizoen begonnen zijn”, zei een bescheiden Trebel. De Franse middenvelder wou het belang van de Supercup niet onderschatten: “We spelen om prijzen te winnen en dat hebben we gedaan.” Trebel en Anderlecht lijken met die overwinning ook klaar voor het nieuwe seizoen. “We moeten nu even recupereren, want we hebben hard gewerkt in de voorbereiding.” Na de wissel van Obradovic werkte Trebel het laatste kwartier af als linksachter en dat leek niet helemaal naar zijn zin: “Ik speel het liefst op het middenveld, maar Obradovic was niet helemaal fit, dus ik moest de ploeg even helpen. Maar mijn favoriete positie blijft middenvelder.”

Ook coach René Weiler relativeerde het belang van de Supercup niet: “We willen alles winnen en dat hebben we vanavond gedaan.” Anderlecht begon nochtans zwak aan de wedstrijd. Het stond na drie minuten al op achterstand. “Behalve die eerste vijf minuten, hebben we de hele wedstrijd gedomineerd. Enkel de laatste pass ontbrak. Maar uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen.” Weiler kon niet meteen uitleggen waarom paarswit zo zwak begon. “Ik weet het niet. Misschien moesten we even wennen, want het was de eerste wedstrijd.” Anderlecht ging met een achterstand de rust, maar werd kort daarna geholpen door de Waregemse doelman Bostyn. “Ik zag niet meteen wat er gebeurde, maar de doelman gaf ons zo wel een cadeautje. Maar Zulte-Waregem was wel sterk”, becomplimenteerde hij de ploeg van Francky Dury.

Dury tevreden over jonge ploeg

Francky Dury had liever gewonnen, maar was tevreden over wat hij zag van zijn ploeg. “De eerste helft was zeker goed, maar de tweede helft moesten we achteruit. Dan zie je dat we wat power missen. Dat bedoel ik niet enkel in de verdediging, maar ook vooraan. Als we de bal hadden, deden we er te weinig mee en dan word je weggeduwd.” Maar Dury beseft dat zijn jonge ploeg nog moet groeien. “We hebben veel jonge spelers, die nog volop in een groeiproces zitten. Sommige spelers moeten nog veel leren, maar het is mijn taak om hen beter te maken”. Panikeren doen ze bij Zulte-Waregem allerminst. “We boeken al vijf jaar mooie successen en we blijven verder bouwen. Ik heb mijn spelers gezegd dat ze de beste moeten zijn op het einde van het seizoen, niet voor het seizoen.”

Nieuwe aanwinst Nill De Pauw toonde opnieuw zijn talent. Vooral in de eerste helft was hij de spilfiguur bij Essevee. “In de tweede helft hebben we te weinig gebruikgemaakt van de ruimte die er lag”, was De Pauw kritisch voor zijn eigen prestatie. “Anderlecht drukte, maar we twijfelde te vaak om het uit te spelen. Er waren ook te veel technische fouten. We moeten rustiger blijven. In de tweede helft hebben we ook te weinig kansen gecreëerd.” Volgens De Pauw schiet Zulte-Waregem voorlopig nog te kort op moeilijke momenten, “we moeten daaruit leren, want we gaan nog veel moeilijke momenten beleven. Wanneer we de betere ploeg zijn, moeten we de wedstrijd kunnen beslissen.”