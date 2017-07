Anderlecht heeft zijn eerste prijs van het seizoen al beet na winst in Supercup tegen Zulte Waregem

De eerste prijs van het seizoen is binnen voor Anderlecht. De kampioen won in eigen huis met 2-1 van Zulte Waregem en sleepte zo de Supercup in de wacht.

De klok was nog maar drie minuten ver en er was al gescoord in Brussel. Anderlecht verdedigde te laks op een voorzet van Nill De Pauw en Davy De fauw knikte de verrassende 0-1 tegen de netten. Het was voor rust al Zulte Waregem dat de klok sloeg. De fauw pakte uit met een subtiel hakje maar Ivan Saponjic knalde over. Nog binnen de eerste tien minuten moest Matz Sels opnieuw aan de bak. Hij keerde een kopbal van De fauw terwijl Adrien Trebel een kopbal van Julien De Sart afstopte.

Anderlecht had het moeilijk maar kwam wel één keer dicht bij de gelijkmaker voor rust. Een gevaarlijke vrije trap van Trebel streelde het hoofd van Lukasz Teodorczyk maar Louis Bostyn ranselde het leer uit zijn doel. Ondertussen moest Sven Kums ingrijpen met een messcherpe sliding om een solo van Saponjic te vermijden. De 0-1 ruststand was verdiend voor Essevee.

Flater

Meteen na de pauze lukte het wel voor Anderlecht. Zulte Waregem-doelman Bostyn wilde een corner voorkomen maar kon de bal niet klemmen. Sofiane Hanni was er als de kippen bij en zette de 1-1 op het bord. Een zware fout van de jonge doelman. Paars-wit herleefde en op het uur stond het 2-1. Het was nota bene Trebel die de netten deed trillen met een rake kopbal.

Daarna viel de wedstrijd wat stil. Anderlecht controleerde terwijl Zulte Waregem onmachtig was in balbezit. De beste kansen waren zelfs nog voor paars-wit. Sofiane Hanni kreeg de bal van Alexandru Chipciu in de zestien maar miste zijn controle. Weg kans. Vijf minuten voor tijd was daar de ingevallen Henry Onyekuru. Wel een goede controle en meteen uithalen, maar zijn doelpoging spatte uiteen op de dwarsligger. De rebound van Pieter Gerkens ging net naast.

Zulte Waregem probeerde nog wel een soort van slotoffensief op te zetten maar kon Matz Sels niet meer bedreigen. Anderlecht pakte zo zijn dertiende Supercup in de clubgeschiedenis.