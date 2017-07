Bölöni geeft nieuwkomers veel speelkansen in oefenpot tegen STVV

Antwerp bleef na de laatste oefenwedstrijd van deze voorbereiding op een 1-1-gelijkspel steken op bezoek bij Sint-Truiden. De Great Old stond nog steeds niet waar coach Laszlo Bölöni zijn team zou willen hebben en kwam ook op achterstand. Maar de ingevallen Dequevy sleepte alsnog een verdiend punt uit de brand.

Sint-Truiden kwam op voorsprong via Gueye, maar nadat de thuisploeg weer heel wat wissels had doorgevoerd, kwam Antwerp wat beter in zijn spel, zodat de ingevallen Dequevy – niet helemaal fit vooraf - nog gelijk kon maken.

Bolat bleef de hele wedstrijd onder de lat bij Antwerp, en de Turk kweet zich bij momenten goed van zijn taak. Geen twijfel dus dat de ex-Standardgoalie vrijdag start tijdens de competitie-opener tegen Anderlecht. Kudimbana en Debaty kwamen niet verder dan de tribune. Jezina was de doublure van Bolat. Op stage in Nederland was dat nog Debaty. Kudimbana vertrekt haast zeker, dus het wordt bikkelen tussen Jezina en Debaty voor een plek op de bank.

Geen spoor van Sall

Het blijft bovendien wachten op de revaliderende Dierckx (voet en enkel), die het ook op Stayen bij wat loopwerk langs de zijlijn hield. Ook Biset (hamstring) bleef nog aan de kant. Van de Senegalees Sall, al twee weken aangekondigd, was ook in Haspengouw nog steeds geen sprake.

Jaadi werd weer de diepste man voor Bölöni, maar of de ex-aanvaller van onder meer KV Mechelen ook vrijdag start, blijft zeer de vraag. Batubinsika speelde de hele wedstrijd, terwijl Randriambololona, die andere nieuweling, slechts een kwartietje speeltijd kreeg. Colpaert kwam zelfs helemaal niet in actie, zodat zijn exit steeds naderbij lijkt te komen.

Zondag heeft de groep vrij. Vanaf maandag staan er mogelijk opnieuw twee trainingen op het programma, al is het best mogelijk dat Bölöni niet voor het eerst plotse wijzigingen zal aanbrengen.

STVV: Pirard (46’ Steppe), Dussaut, Teixeira (85’ Matarrese), Kotysch, Kitsiou, (56’ De Norre), De Petter (85’ Bourard), Asamoah (46’ Abrahams), Botoka (66’ Boli), De Sart (61’ Charisis), Cebalos (77’ Mola), Vetokele (46’ Gueye).

ANTWERP: Bolat, Duplus, (88’ Achter), Batubinsika, Kone, (79’ Vansteenkiste), Corryn, Haroun, (81’ Omolo), Hairemans (76’ Randriambolona), Limbombe (52’ Owusu), Camus (46’ N’Diaye), Rodrigues, (52’ Dequevy), Jaadi (71’ Veminckx).

Gele kaarten: Kotysch, Haroun, Duplus.

Doelpunten: 59’ Gueye 1-0, 77’ Dequevy 1-1.