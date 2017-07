Reacties. Uran blij met tweede plaats: “Het belangrijkste resultaat uit mijn carrière”

De Colombiaan Rigoberto Uran (Cannondale) sprong na de tijdrit van zaterdag in Marseille over Romain Bardet van de derde naar de tweede plaats in de rangschikking. Uran noemt het resultaat “het belangrijkste uit zijn carrière”.

“Tweede worden in de Tour is het belangrijkste dat ooit gebeurd is in mijn sportieve carrière”, aldus de renner van Cannondale. Uran werd voordien ook al twee keer tweede in de Giro (2013 en 2014). “De Tour lag voor de tijdrit zeer open. Ik wist dat Froome een moeilijke tegenstander ging zijn en ik heb er alles aan gedaan om te winnen. Maar dat was niet mogelijk.”

Uran begon als derde aan de tijdrit, op 29 seconden van Froome. Na de tijdrit staat de 30-jarige Colombiaan op de tweede plaats, op 54 seconden van de Brit. “Froome had een zeer sterke ploeg dit jaar, die de etappes van begin tot einde controleerde. Het is een grote kampioen die vier Tours gewonnen heeft”, was de winnaar van de negende etappe naar Chambéry vol lof over Froome.

Toch had Uran ook gemengde gevoelens over de 51 seconden die hij verloor op Froome in de openingstijdrit in Düsseldorf. “De sleutel voor mij in deze Tour zijn de seconden die ik verloren heb in de proloog van Düsseldorf, want in de bergen was er niet zo veel verschil tussen mij en de gele trui”, onderstreepte de Colombiaan.