Graf van Franse nazi-collaborateur Pétain opnieuw geschonden

Maarschalk Pétain (l) tijdens een ontmoeting met Adolf Hitler in 1941. Foto: BELGAIMAGE

Op het Franse eiland Ile d’Yeu hebben onbekenden in de nacht van vrijdag op zaterdag het graf geschonden van maarschalk Philippe Pétain. Pétain, een held uit de Eerste Wereldoorlog, stond aan het hoofd van het Vichy-regime tijdens de nazi-bezetting.

Na de Tweede Wereldoorlog werd hij tot de doodstraf veroordeeld, een straf die door generaal De Gaulle werd omgezet in levenslang. De grafschennis gebeurde op de vooravond van de verjaardag van Pétains dood in 1951.

De tombe werd precies tien jaar geleden al op dezelfde manier geschonden: er werd een brandende vuilnisbak op het graf gegooid en het kruis op zijn graf werd stukgeslagen.

Als leider van het Vichy-regime was Pétain verantwoordelijk voor de samenwerking met de Duitse bezetter en met de vervolging en deportatie van Joden. Ile d’Yeu is een eilandje in de Atlantische Oceaan, voor de westkust van Frankrijk.