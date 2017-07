Herentals Fietst brengt hulde aan JVDB

Herentals - Jurgen Van den Broeck uit Morkhoven (Herentals) kondigde eerder aan dat dit zijn laatste rennersseizoen wordt. Reden genoeg voor de organisatie Herentals Fietst om de beste Belgische Tourrenner van de afgelopen drie decennia speciaal hulde te brengen op het dertiende na-Tourcriterium op donderdag 27 juli.

Herentals Fietst-Feest kan de eerste namen bekend maken voor het na-Tourcriterium in de Keizerstede. Eerst en vooral is de organisatie zeer blij dat ze nationale kampioen Oliver Naesen mag verwelkomen. Naesen verraste vorige maand vriend en vijand met zijn spectaculaire jump naar de kampioenentrui in Antwerpen . Als luitenant van Romain Bardet liet hij ook in de Tour van zich spreken als.

Het dertiende na-Tourcriterium staat ook in het teken van een afscheid. Niemand minder dan Jurgen Van den Broeck komt afscheid namen van het thuispubliek in zijn geboortestad, nu het einde van zijn profcarrière in zicht is.

JVDB krijgt van de organisatie een huldiging en een ereronde in een cabrio voor de start van het dertiende na-Tourcriterium op donderdag 27 juli op de Grote Markt in Herentals.

Ook Frederic Backaert (Wanty Groupe Gobert) verschijnt aan de start. De renner uit Michelbeke (Brakel) was een van de opvallende Belgen in deze Tour, onder meer door zijn ontsnapping in de zesde etappe.