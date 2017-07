Vrijgesteld eerste reekshoofd Goffin treft Youzhny of Albot in tweede ronde

David Goffin (ATP 14) neemt het in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/482.060 euro) op tegen de Rus Mikhail Youzhny (ATP 76) of de Roemeen Radu Albot (ATP 138). Goffin is als eerste reekshoofd vrijgesteld van de eerste ronde in Zwitserland.

De 35-jarige Youzhny en de 27-jarige Albot nemen het maandag in de eerste ronde tegen elkaar op.

Goffin ging er vrijdag in de kwartfinales uit op het ATP-toernooi van Umag. De Luikenaar is de enige Belg op de hoofdtabel in Gstaad. Arthur De Greef (ATP 115) en Yannick Mertens (ATP 282) werden zaterdag uitgeschakeld in de kwalificaties.