Ruben Bemelmans stoot door naar finale in Challenger Scheveningen, maar moet opgeven in dubbelspel

Ruben Bemelmans in actie op Wimbeldon Foto: Photo News

Ruben Bemelmans (ATP 96) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het Challengertoernooi in het Nederlandse Scheveningen (gravel/64.000 euro). Onze 29-jarige landgenoot klopte in de halve finales de Serviër Marko Tepavac (ATP 410) in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde nauwelijks 45 minuten.

Bemelmans speelt in de finale tegen Guillermo Garcia-Lopez (ATP 163). De Spanjaard profiteerde in zijn halve finale van de opgave halfweg de eerste set van zijn tegenstander, de Nederlander Thiemo de Bakker (ATP 465).

In het dubbelspel hebben Bemelmans en Joris De Loore wel moeten opgeven. De Loore sukkelt met een blessure, waardoor spelen onmogelijk bleek. Dat maakte de organisatie bekend op Twitter.

Bemelmans en De Loore zouden het in hun halve finale opnemen tegen de Slovaak Jozef Kovalik en de Griek Stefanos Tsitsipas. Die spelen nu ter opwarming van het publiek een exhibitieset tegen het Nederlandse duo Roy De Valk/Michiel De Krom.

In de finale nemen Kovalik en Tsitsipas het op tegen een ander Belgisch dubbelduo, Sander Gille en Joran Vliegen, het tweede reekshoofd in het dubbelspel in Scheveningen.