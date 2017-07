Acteur uit iconische ‘Home Alone’-films overleden

Hij gaf gestalte aan een van de vader in een van de meest iconische filmreeksen van de laatste decennia. Acteur John Heard zou vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden zijn in een hotel in het Amerikaanse Palo Alto.

Het levenloze lichaam van Heard werd vrijdag door een kamermeisje gevonden in een hotel in Palo Alto. Het hotel had de hulpdiensten gebeld voor een medisch noodgeval, zo meldt TMZ, maar die konden enkel nog zijn dood vaststellen.

Volgens zijn woordvoerder had John een lichte rugoperatie ondergaan op woensdag, waarvan hij in het hotel herstelde.

Zijn meest iconische rol is waarschijnlijk die van Peter McCallister, de vader in de ‘Home Alone’ films, maar hij had ook grote rollen in films als ‘Big’, ‘Beaches’ en ‘Gladiator’. Ook op tv maakte hij enkele verschijningen in ‘Miami Vice’, ‘The Sopranos’ en ‘Sharknado’.