Fransman zet Belgen een neus in Ronde van Wallonië en is eerste leider

De Fransman Benjamin Thomas (Armée de Terre) heeft zaterdag de eerste etappe in de Ronde van Wallonië (2.BC) gewonnen. Na 189,9 kilometers tussen startplaats Stavelot en aankomstplaats Marchin ontsnapte Thomas op vier kilometer van de aankomst. Hij werd niet meer gevat en bleef een uitgedund peloton voor. Onze landgenoten Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) en Dylan Teuns (BMC) werden tweede en derde.

De vroege vlucht van de dag werd gevormd door de Nederlander Koning, de Rus Boev, de Fransen Gougeard, Turgis en Ledanois en onze landgenoot Quinten Hermans. Het zestal werd op zo’n 30 kilometer van de aankomst gegrepen, waarna een sprint voor de hand lag.

Die kwam er niet door de late uitval van Thomas. De Fransman, eerder dit jaar ook al eens de beste in een etappe in de Vierdaagse van Duinkerke, is meteen ook de eerste leider in de Ronde van Wallonië. Woensdag werd hij nog derde in de GP Cerami, gewonnen door Wout Van Aert.