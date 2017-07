Wanhopige IS-strijders verkleden zich als vrouwen om te vluchten, maar enkelen vergeten toch iets essentieels

Het wordt heel wat strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) te heet onder de voeten in Mosul. Ze doen verwoede pogingen om de stad, die tot voor kort helemaal van hen was maar nu in handen is gevallen van het Iraakse leger, te ontvluchten. Daarvoor moeten ze wel heel creatief zijn.

Het is moeilijk om niet bijzonder hard te beginnen lachen als je bovenstaande foto ziet. Een aanhanger van IS was zo ten einde raad in Mosul dat hij besliste om zich als vrouw te verkleden en zo de stad te ontvluchten. Hij deed dat grondig: met oogschaduw, mascara, fond de teint, rouge en rode lippenstift. De man zette zelfs enkele valse schoonheidsvlekjes op zijn wangen om het geloofwaardiger te maken.

Waar hij niet aan dacht, was dat vrouwen geen grote snor en lange baard hebben. Hij scheerde zich niet en bracht de make-up er gewoon bovenop aan. Met als gevolg dat hij al snel ontmaskerd kon worden door de Iraakse troepen. Een foto van de man ging dan ook al snel overal viraal.

Niet de enige

Het leger ziet de jongste tijd nog veel meer terroristen die zich als vrouw verkleden om te vluchten. Helaas is die verdomde gezichtsbeharing al te vaak veel te opvallend. Op onderstaande foto zie je nog enkele terroristen die er niet in slaagden om te ontsnappen uit Mosul.