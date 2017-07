Prins George blaast vier kaarsjes uit

Prins George, het guitige zoontje van prins William en zijn vrouw Kate, blaast vier kaarsjes uit en dat wordt gevierd met een nieuwe portretfoto én een kijkje in de cockpit van een helikopter.

Voor de vierde verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins George van Cambridge, bij het grote publiek beter bekend als het schattige zoontje van Kate Middleton en prins William, verspreidde het koninklijk paleis nieuwe foto’s.

Foto: AFP

Op de foto, genomen door koninklijk fotograaf Chris Jackson, is George te zien met een blauw gestreept hemd en guitige glimlach. Zijn vrolijke, speelse blik is op de camera gericht. “Ik ben heel blij dat het paleis deze foto koos om prins George zijn verjaardag te vieren”, zegt de fotograaf aan de Britse krant Daily Mail. “Hij is zo’n vrolijk jongetje, hij bracht de fotoshoot echt tot leven.”

Als kers op de taart mocht de jarige prins samen met zijn vader een kijkje nemen in de cockpit van een helikopter op de laatste dag van het Brits staatsbezoek aan Polen en Duitsland. George nam meteen plaats achter de knuppel, en treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, die geregeld als luchtambulancier met hetzelfde type helikopter vliegt. Zijn jongere zus, prinses Charlotte, en mama Kate, bleven op een veilige afstand.