Ruben Claeys en Pierre De Loof roeien zich in de A-finale op WK roeien U23

Ruben Claeys en Pierre De Loof waren het derde en laatste Belgisch team dat tijdens de eerste finaledag van het WK roeien voor atleten onder de 23 jaar in Bulgarije de regattabaan van Plovdiv op kwam. Net als Ruben Somers moest ook het Gents-Brugs duo zich in de halve finalerace bij de eerste drie roeien om door te stoten tot de A-finale. Claeys en De Loof kwamen na hun beresterke voorwedstrijd, die ze overtuigend wonnen, uiteraard met veel gezonde ambitie aan de start.

Onze landgenoten nestelden zich van in de eerste meters bij de top drie en zouden die topplaats geen seconde uit handen geven. De Indonesiërs Sulpianto en Memo eisten aanvankelijk het initiatief op en de Belgen volgden na vijfhonderd meter als tweede op een viertal meter. Halfweg namen de Britten Devereux-Meijer over en de Belgen volgden het tactisch advies van hun coach Dirk Crois perfect op. Ze gleden voorbij de Indonesiërs en handhaafden zich op die geruststellende tweede stek.

Op vijfhonderd meter van het einde was de voorsprong van beide teams zo groot dat het vaststond dat zij al twee tickets voor de A-finale op zak hadden. In de slotmeters bleken de Britten, met in die boot juniorenwereldkampioen Samuel Meijer, vastberaden. Ze wonnen die halve finale met bijna twee lengtes voorsprong. Ruben Claeys en Pierre De Loof finishten tweede en de fel sprintende Croaten Baricevic-Brandt sleepten de derde plaats en dus ook dat derde finaleticket uit de brand. Het Gents-Brugs duo, dat de vijfdde besttijd van de zes finaleteam liet noteren, mag dus morgen in hun dubbeltwee voor de medailles knokken.

De resultaten:

*Mannen

Halve finale.

Dubbeltwee: twee halve finaleraces: eerste drie plaatsen zich voor de A-finale, andere teams varen de B-finale.

Eerste halve finalerace:

1. Devereux - Meijer (GBr) 6:15.68

2. Claeys - De Loof (Bel) 6:19.34

3. Baricevic - Brandt (Cro) 6:20.89

4. Sulpianto - Memo (Ina) 6:26.49

5. Cattaneo - Chiumento (Ita) 6:27.67

6. Katsarski - Simeonov (Bul) 6:34.10

Ruben Claeys (KR Sport Gent) en Pierre De Loof (KR Brugge) klokten de vijfde tijd en plaatsen zich voor de A-finale.

*Mannen Lichtgewicht.

Halve finale.

Skiff: twee halve finaleraces, eerste drie skiffeurs varen de A-finale, andere skiffeurs de B-finale.

Eerste halvefinalerace:

1. Alexis Lopez Garcia (Mex) 6:50.41

2. Uncas Batista (Bra) 6:52.51

3. Mohammed Taieb (Tun) 6:54.00

4. Jaruwat Saensuk (Tha) 6:54.54

5. Enes Yenipazarli (Tur) 6:58.55

6. Ruben Somers (Bel) 7:05.04

Ruben Somers (Antwerpse RV) klokte de tiende tijd en plaatst zich voor de B-finale.

*Seniores mannen.

Skiff: C-Finale: 13de tot 18de plaats:

1. Emil Freudenthal (Zwe) 6:58.78

2. Tamas Szegedi (Hon) 7:00.48

3. Lukas Reim (Oos) 7:01.96

4. Niklaus Haberthuer (Zwi) 7:03.77

5. Tom De Borger (Bel) 7:06.68

6. Bohdan Martynenko (Oek) 7:06.95

Tom De Borger (TRT Hazewinkel) sluit dit WKU23 in de open skiffklasse af met een 17de plaats op 22 skiffeurs