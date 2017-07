Voormalig wereldkampioen Carlos Schram uit Deurne stopt: “Bokswedstrijden, ik kan er niet naar kijken”

Deurne - Als klassiek bokser is hij al even met pensioen, maar binnenkort stapt Carlos Schram (36) ook voor de allerlaatste keer in de ring in het Mixed Martial Arts-circuit. Het einde van een tijdperk, maar ook een nieuw begin, want de karakterkop van Schram is binnenkort op het scherm te zien in Professor T en Patser.

Army of One is zijn bijnaam. Een leger in één man. Zijn handelsmerk: het lange vlechtje en een korte hanenkam, die hem in de ring de uitstraling van een strijder uit de Mad Max-films geven.

Carlos Schram ...