Koppelt onthult geslacht baby op een wel heel originele manier

De ene zegt het met een zelfgemaakte taart, de andere met een etentje: het onthullen van het geslacht van een baby is een feestelijke gebeurtenis. Maar Judy en Gavin Holt laten de kleurrijke ballonnen en gebakjes achterwege en onthullen het geslacht in...horrorfilmpje.

Toen Judy en Gavin de familie bij elkaar brachten om het geslacht van hun baby te onthullen, was de spanning te snijden. In de zelfgemaakte video ‘The Sequel: Gender Reveal’ is te zien hoe Judy met een Ouija-bord aan de slag gaat en het geslacht probeert te onthullen met behulp van geesten. Na enkele minuten kan de familie opgelucht ademhalen: Het gezin Holt verwelkomt binnenkort opnieuw een dochtertje.

De familie van Judy en Gavin The sequel

Het gezin is met de film niet aan hun proefstuk toe. In 2015, bij de geboorte van hun eerste dochter, maakte het koppel ook al een griezelige film. De zelfgemaakte film ging viraal en lokte heel wat reacties uit. “De film is dan misschien wel eng maar dat is mijn vrouw niet”, schreef de aanstaande vader toen op YouTube.