IN BEELD. Schitterende beelden van de eerste nacht op Tomorrowland

Op provinciaal domein De Schorre in Boom is de eerste dag van dancefestival Tomorrowland afgelopen. Zo’n 70.000 bezoekers woonden de eerste dag van het festival zonder noemenswaardige incidenten bij. Ook koning Filip en koningin Mathilde brachten Tomorrowland een bezoek op deze nationale feestdag. Carl Cox, een vaste waarde op het festival, opende het hoofdpodium onder een stralende zon. Later op de avond dansten festivalgangers van over de hele wereld op internationale namen als Tiësto, Steve Aoki, Paul Van Dyk en Martin Solveig.