Vlaams acteurskoppel moet ook vluchten voor ramp in Kos en Bodrum: “Ik dacht dat ik een heel slechte droom had”

Als je constant naschokken voelt en je loopt het gevaar toch nog gewond te raken, dan is het vakantiegevoel ver zoek. We willen hier weg.” De ongeveer drieduizend Belgen in het Griekse Kos en Turkse Bodrum bleven donderdagnacht dan wel ongedeerd, maar van volop genieten op de vakantieoorden is bij velen voorlopig weinig sprake.

Drieduizend Belgen werden donderdagnacht om 1.30 uur lokale tijd uit hun bed geschud door een aardbeving met een kracht van 6.7 op de schaal van Richter. Een beving met zware gevolgen. Onder de tienduizenden toeristen in de populaire vakantieoorden vielen twee doden. Een 39-jarige Turk en een 20-jarige Zweed belandden onder het puin van een populaire nachtbar in de gezellige uitgaanswijk in het oude stadscentrum van Kos, dat heel zwaar werd getroffen. Daar kwam ook een deel van de oude moskee naar beneden.

Er vielen ook honderden gewonden. Verscheidene van hen sprongen in blinde paniek van hun balkon. “Onder de gewonden wel geen enkele Belg”, zegt Didier Vanderhasselt van de FOD Buitenlandse Zaken. Al beleefden velen wel de schrik van hun leven.

Tsunami

Zo ook het Belgische acteurskoppel Filip Peeters en An Miller, die donderdagnacht samen met hun twee tienerdochters moesten vluchten voor het gevaar op het Griekse eiland. “Ik dacht dat ik een heel slechte droom had, maar een fractie van een seconde later besef je dat je niet droomt en je leven en dat van je gezin in gevaar is. We zijn onmiddellijk naar onze huurwagen gerend en reden naar een hoger gelegen gebied. Ik vreesde voor een tsunami en dan blijf je best niet te dicht bij de kust hangen.”

Die tsunami kwam er ook effectief. Op verschillende plaatsen langs de kust werden boten tegen de kaai gesleurd door de vloedgolf, werden geparkeerde auto’s als speelgoedexemplaren meegesleurd door het krachtige water en veranderden winkels en terrassen in een puinhoop.

“Normale vakantiedagen”

Volgens Piet Demeyere van reisoperator TUI wil bijna niemand terug. “Natuurlijk werden we eerst overspoeld door mensen die zo snel mogelijk huiswaarts willen. Maar intussen zijn alle activiteiten in onze hotels heropgestart. Iedereen kan al opnieuw normale vakantiedagen beleven”, zegt Demeyere.

