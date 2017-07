Stad levert paspoorten en rijbewijzen thuis af

Antwerpen - Vanaf dit najaar kunnen alle Antwerpenaars hun nieuw paspoort of rijbewijs laten afleveren op een adres naar keuze. Dat zal meestal thuis of op het werk zijn. Op die manier wil het stadsbestuur burgers een extra verplaatsing naar het loket besparen.

De klus is door het stadsbestuur toegewezen aan de Nederlandse Dynagroup. Dat bedrijf, dat vorig jaar werd overgenomen door bpost, brengt in een aantal Nederlandse gemeenten al langer documenten aan huis.

“Deze nieuwe maatregel scheelt een verplaatsing naar het loket. Wie van deze dienst gebruik wil maken, moet alleen nog naar het loket voor de aanvraag en niet meer voor het ophalen. Het gaat wel om een betalende dienst. De exacte prijs zal nog door de gemeenteraad worden vastgelegd”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Raad van State

“Dit initiatief past in onze hervorming van de dienstverlening aan de Antwerpenaar, waarbij de loketten zich aanpassen aan de noden van de burger, en niet omgekeerd”, licht Bart De Wever verder toe.

Het stadsbestuur wilde de maatregel al vroeger invoeren, maar botste op bezwaren van de federale overheid. Minister Francois Bellot (MR), die onder meer bevoegd is voor rijbewijzen, was van mening dat rijbewijzen alleen door beëdigde ambtenaren mogen worden afgeleverd. De federale minister stapte met zijn bezwaren naar de Raad van State. Maar die gaf de stad Antwerpen gelijk.

Klantvriendelijk

“Het is jammer dat we door deze actie vertraging hebben opgelopen. Want het gaat om efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Maar we zijn blij dat we er nu toch volop mee van start kunnen gaan”, aldus nog Bart De Wever.

Voor alle duidelijkheid: mensen die ervoor kiezen om hun rijbewijs of paspoort aan het loket af te halen, kunnen dat nog steeds doen. In het najaar, wanneer de kostprijs van deze dienst is vastgesteld, gaat het systeem in voege.