Haven van Rotterdam pakt uit met veel grotere groei in containertrafiek dan Antwerpen

De Antwerpse haven heeft het voorbije halfjaar meegesurft op de groei van de wereldhandel. De resultaten vallen echter in het niet bij de prestaties van Rotterdam. Volgens experten moet Antwerpen dringend werk maken van het Saeftinghedok en een oplossing voor de verkeersproblemen om de concurrentie aan te kunnen.

De indrukwekkende resultaten van Rotterdam in het eerste kwartaal waren duidelijk geen een­malige meevaller. De Nederlandse haven wint flink terrein terug. Tijdens de eerste jaarhelft steeg de globale overslag van de eerste haven van Europa met 3,9%, tegenover 2,8% in Antwerpen. Voor de Antwerpse haven is dat wel nog steeds een flinke winst na absolute recordjaren.

Opmerkelijk is dat Rotterdam de groei vooral realiseert via de cruciale containeroverslag: +10,4% in gewicht en +9,3% in standaardcontainers (TEU). En dat terwijl de Maashaven het gros van zijn overslag haalt uit de vloeibare bulk, die nu met 1% terugviel. Antwerpen noteerde daar weliswaar opnieuw winst (+1,8%).

STANDPUNT.Rotterdamse havencijfers roepen om verstandige beslissingen

Dramatisch groot verschil

“Dit is geen inhaaloperatie meer”, zegt professor transporteconomie Eddy Van de Voorde (UAntwerpen). “Antwerpen heeft de voorbije jaren zeer sterk gepresteerd, maar het groeiverschil met de andere havens – Rotterdam en Hamburg – was nooit van deze aard. Dit is een zéér groot verschil. Dramatisch groot. Ik vrees dat dit te maken heeft met de laatste herschikkingen in de internationale vaarschema’s. Rotterdam is daarvan de winnaar, terwijl Antwerpen verliest. Maar wat ik nog meer vrees, is de perceptie. We hadden dankzij de groei van de voorbije jaren de wereld duidelijk gemaakt dat Rotterdam hier niet de enige wereld­haven is. Maar met zo’n groei!”

“Al moeten we ook naar de andere cijfers kijken”, gaat Van de Voorde verder. “Aan de positieve kant staat dan weer de roro (roll-on-roll-off: rollende lading zoals auto’s, red.). Die is beter dan in Rotterdam, maar daarmee ga je het geheel niet tegen.”

“De les is dat we weliswaar betere groeicijfers hebben dan sommige andere havens, maar dat we nog harder moeten werken aan de aanloopschema’s van de rederijen. Kortom: er is werk aan de winkel. Er is nu genoeg gestudeerd en gediscussieerd. Zeg nu vlakaf dat we een ­Saeftinghedok nodig hebben om de wereldgroepen een overtuigende vrije capaciteit aan te bieden.”